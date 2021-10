¿A quién traerías de vuelta al matinal? la inesperada respuesta de José Antonio Neme

En un nuevo capítulo de “Pecados Digitales” de Mega el pasado sábado, Patricia Maldonado, Christell Rodríguez y Yamila Reyna, fueron los valientes invitados, para ser interrogados por Yerko Puchento.

Y en la clásica sección del estelar sabatino “deep test” la consulta para José Antonio Neme fue: “Decide: ¿A quién te gustaría traer de vuelta al matinal? ¿A Karol Dance o a Lucho Jara?”.

La sorpresiva respuesta fue que no nombró a ninguno de los dos, sino mas bien fue enfático en decir “A la Paty Maldonado traería de vuelta al matinal. Pero ya que no está dentro de las opciones, mmm…” y luego continuó , “Con todo el cariño que le tengo a ambos, porque tuve una muy buena relación con los dos y son parte fundamental de la historia del matinal, creo que específicamente, en las exigencias de los matinales de hoy día, no sé si ellos tendrían un rol. Lo digo con el mayor de los respetos y con la mayor honestidad, como tú me lo estás pidiendo. No sé si hoy, en este tipo de matinales, ellos serían una pieza necesaria, en este tipo de matinal”.

Recordemos que ambos rostros consultados, fueron parte de Mucho Gusto, el matinal de Mega que hoy conduce José Antonio Neme con Diana Bolocco.