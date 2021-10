Nicolás Quesille habla de la linda relación que tiene con su expareja Macarena Venegas

A veces uno está destinado a tener un vínculo con otra persona y la conexión es tan grande que primero comienza como una relación de pareja, pero finalmente, se dan cuenta de que funciona mejor como una linda amistad.

Algo similar fue lo que le pasó al productor de televisión, Nicolás Quesille, conocido por estar a la cabeza de varios proyectos, principalmente reality shows como “La Granja”, “La Granja Vip” y “Pelotón”, con la abogada Macarena Venegas.

“Yo tenía una polola que se llama Maca, que es la mujer más simpática del mundo y nos viste muchas veces juntos, somos amigos”, comenzó la conversación entre Quesille con la actriz Teresita Reyes en su programa de Instagram.

“La Maca Venegas”, le complementa Teresita. “Sí poh, ella es un encanto”, le responde el productor.

Y por su puesto, la actriz le preguntó lo que todos pensábamos en ese momento: ¿Y qué pasó?”.

“Las cosas tienen un inicio, van muy arriba y después tienen un declive. Y es bueno que cuando la relación entre dos personas tiene un declive, desde la pasión y del amor evoluciona, es bueno hacer una distancia”, le contó y además le confesó que con ninguna mujer con quien ha estado, ha logrado tener una relación post pololeo tan buena como con ella.

“No es mi amiga, es mi hermana”

La relación de ambos es tan cercana, que para él va más allá de una amistad. “Si alguien me pregunta si ella es mi amiga, no, no es amiga. La considero mi hermana, es mi hermana chica, la quiero a morir, la voy a defender a muerte donde vaya, la siento parte de mi familia y de mi vida“, explicó.

El productor además reconoció que aún le gusta y la encuentra linda: “Es una mujer preciosa, encantadora, que si el día de mañana tiene pololo, tiene pareja, que le vaya increíble en su pololeo, yo la voy a apoyar, no me voy a meter y no me voy a meter, pero que le vaya bien”.

Para finalizar, Quesille siguió refiriéndose a ella con las palabras más lindas que una expareja le puede dedicar a alguien: “La Maca Venegas es para mí una hermana chica, divertida y con un corazón tremendo. Es una mujer muy, muy buena. Es una muy buena persona. Alguien podría decir ‘oye, pero tú sigues enamorado de ella’. La quiero mucho, pero hay cosas que ya no se dan en esa relación. Como las ganas de estar todos los días, ni de darte besos y etc. Porque ya no nomás. Pero eso no significa que uno no pueda desarrollar un vínculo entrañable con esa persona”.