Iván Arenas contó anécdota que vivió en “Vértigo”

Este viernes, el programa “Podemos hablar”, conducido por Jean-Philippe Cretton, promete muchas risas junto a sus invitados especiales.

Hacemos referencia a los comediantes: Ernesto Belloni, Chiqui Aguayo, Iván Arenas, el italiano Benni y Paty Cofré.

En el programa, que será un especial del humor, el conocido Profesor Rossa sorprenderá con una particular historia.

“Fui al programa ‘Vértigo’ y llegó el momento de la eliminación. Yo sabía que me iba eliminado porque ganaba el programa una actriz que protagonizaba la teleserie de ese año”, comenzó el relato de Iván.

Además, señaló que en el momento de abandonar el programa sucedió lo siguiente: “Bueno, la cosa es que caigo por este hoyo que te eliminaba y me habían dicho que era seguro, que había esponjas, ‘no te va a pasar nada’”.

No obstante, sucedió lo contrario: cae y se golpea en la nuca con un fierro. “’Salga profe, salga’, me decía uno de los productores, y yo todo cagado con el palo de la escenografía en la cabeza y me decía salga profe”, comentó Arenas entre risas.