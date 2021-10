“Me dijo que le había venido una trombosis y que estaba tomando anticoagulantes”: Nicole recordó intima conversación que tuvo con Cerati

En un nuevo capítulo del programa de Canal 13 “Los 2000, un zapping al pasado”, recordaron un hecho vivido en el año 2007, en cual se mostró un concierto de Soda Stereo, banda liderada por el fallecido cantante Gustavo Cerati

La presentación fue el 31 de octubre del mismo año, ocasión en la cual la cantante Nicole tuvo la oportunidad de conversar con el músico.

“Hablamos de muchas cosas muy íntimas, me dijo que tenía mucho miedo, que le había venido una trombosis y que estaba tomando anticoagulantes. Me dijo que se iba a cuidar, me decía ‘créeme, me voy a cuidar’. Fue la última vez que lo vi”, indicó la pareja de Sergio Lagos, quien siempre se ha declarado una admiradora de Gustavo.

“Él era un maestro para mezclar ideas. Me decía que a veces cuando no tenía una inspiración concreta escribía palabras, después las cortaba en papelitos y los tiraba, iba agarrando palabras y escribiendo conceptos a partir de esas palabras”, relató.

Junto al testimonio de la cantante chilena, se sumó el del periodista Alfredo Lewin: “Él decía que en Chile la gente no era impertinente, que lo dejaban caminar por las calles, probablemente porque Gustavo se movía por el barrio El Golf. Los chilenos le daban su espacio”.

Según Lewin, esto es similar a lo que les sucede a los artistas europeos, los cuales se van a vivir a Suiza para estar más tranquilos, que es lo mismo que le pasó al líder de Soda Stereo. “Chile era la Suiza de Gustavo Cerati”, señaló Alfredo en el espacio realizado por el área de cultura del 13.