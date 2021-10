“Sólo una persona me tendió la mano”: Manu González y sus palabras de despedida en el programa Me Late

La tarde de este viernes Me Late despidió a uno de sus panelistas de espectáculos y farándula.

Así lo anunció Daniel Fuenzalida, el conductor de programa:

“Les tengo una noticia que nos llena de alegría y nos llena de orgullo, pero también nos impacta de alguna manera… Hoy nos deja Manu, se va a un nuevo proyecto y hoy es su último programa. Nos da pena, pero estamos contentos por esta oferta laboral que tiene”, señaló.

“Sorpresas que da la vida. No puedo estar más que agradecido de Me Late y TV+, os digo de verdad, porque han sido tiempos complicados porque yo he vivido mucha soledad en este país, y solo ha habido una persona en esta industria que me tendió la mano: gracias Daniel”, dijo él con voz quebrada.

Para luego continuar elogiando al programa: “Al día de hoy yo creo que se ha conseguido tu sueño, Daniel. Me Late es un programa presente en los medios y en la gente. Y Me Late Prime es también un espacio que divierte y entretiene. Tenéis el programa perfecto para seguir haciendo que los espectadores en Chile disfruten de ver esa televisión que hace falta”, destacó González.

Finalmente, Fuenzalida comentó que esta era una muy buena oportunidad para Manu González, quien se sumaría al espacio Zona de Estrellas, del canal Zona Latina.