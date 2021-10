Gonzalo Valenzuela y Adriana Barrientos habrían tenido un “íntimo encuentro”

En los últimos días el nombre de Gonzalo Valenzuela se ha encontrado en la palestra, luego de que la periodista de espectáculo Cecilia Gutiérrez compartiera un paparazzeo que lo vincula a la diputada Maite Orsini.

No obstante ahora el nombre del intérprete se ve vinculado a otra persona, que sería nada más la modelo Adriana Barrientos, con quien habría tenido un “encuentro cercano”, hace unos años.

“Una vez Gonzalo, parece que andaba con la Juana Viale en ese tiempo, y Gonzalo se encontró con la Adriana Barrientos en Valle Nevado“, partió señalando el periodista Sergio Rojas junto a Hugo Valencia en su programa online “Que te lo Digo”.

Luego continuaron: “Él estaba con la Juana, se encontró con la Adriana en Valle Nevado y este gallo había arrendado un refugio. Y la Adriana siempre se quedaba en Valle, o en el refugio de un amigo o en el hotel, donde siempre le dan canje. Y Gonzalo se la llevó a su refugio y entiendo que derritieron pero todo Valle Nevado… Y me dijo que el tipo era pero un crack en las ligas amatorias. Me lo dijo“, añadió Rojas, respecto a este hecho que habría ocurrido el año 2015.

Hugo Valencia, por otro lado, expresó haber intentado obtener esta información de Barrientos. “Yo una vez le pregunté a la Adriana. Se la tiré en un programa y no lo quiso confirmar. Sí poh, si yo sé. Yo una vez, no me acuerdo si fue en el Buenos Días a Todos o en el Bienvenidos, que le hicimos un juego de preguntas y yo tenía el dato que ella había tenido una noche de pasión con Gonzalo“, narró.

“Y se la tiré. Se corrió olímpicamente. Después fuera de cámara yo le dije ‘ya poh Adriana, juguemos. Di la verdad. Si te lo agarraste, ¿cuál es el problema? Si estaban los dos solteros’. Y me dijo ‘amigo, coneja come callado’. Porque el dicho es ‘conejo come callado’“, sumó luego.

Aquí puedes ver el programa completo: