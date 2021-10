Eliana Albasetti responde con una canción a quienes la critican por su cuerpo

Ser una persona pública tiene sus pro y sus contras. Porque si bien contar con muchos seguidores y tener el cariño de la gente sirve para obtener beneficios y abre la puerta para participar en programas de televisión, esto también implica estar sujeto a las críticas, sobre las cosas que haces en la vida y lo más tedioso de todo: sobre el cuerpo.

Y esto lo ha experimentado en carne propia la actriz argentina y exintegrante del programa juvenil “Calle 7”, Eliana Albasetii, quien ha sido criticada por “subir unos kilitos”. Así es, “cuídate estás un poco gordita” fue el mensaje que recibió y que ella decidió responder con una lúdica canción que dice: “Si no es tu cuerpo no tienes porqué opinar”.

“Es muy loco, pero casi todos los días me llegan este tipo de mensajes. Sé que me conocieron hace muchos años y era muy diferente. Todo cambia 🤷‍♀️que le vamos a hacer, no tengo pensado matarme con dietas y en gym como lo hacía cuando tenía 20 años. Estoy bajando a mi ritmo luego de tener a Luján y justo hoy empecé un tratamiento con máquinas, desde ya gente tengo espejo, Muchas Gracias! #sinoestucuerponotienesporquéopinar”, escribió Eliana junto al video.

Un mensaje desafortunado, en primera instancia, porque nadie tiene porqué opinar sobre el cuerpo de otra persona y además, hay que considerar que hace poco fue mamá de Luján, y ¿quién queda regia estupenda con calugas después de tener un hijo? Esta bien opinar, pero siempre con criterio. Además, ¡Eliana está bellísima tal cual!