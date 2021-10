Nicole “Luli” Moreno: “Yo adoro a los niños… yo estoy en contra del aborto”

La modelo Nicole Moreno dio a conocer su postura sobre el aborto en el programa “Pecados Digitales” de Mega.

En la ocasión estuvo acompañada de la abogada Macarena Venegas y de Rodrigo Avilés, conocido por su personaje “Estúpido y sensual Spiderman”.

Dentro de una de las dinámicas del espacio Venegas fue consultada sobre su posición respecto al aborto, a lo que la abogada contestó que además de una despenalización se debe crear un programa de apoyo para todas aquellas mujeres que tomen esa decisión.

La conductora del programa, Javiera Contador, quiso profundizar e invitó a la excandidata a constituyente, Eleonora Espinoza, quien está abiertamente en contra del aborto. “Creo que ninguna mujer tiene derecho sobre la vida de otro cuerpo“, decía Espinoza al explicar su posición, haciendo énfasis además en el trauma que significa abortar para una mujer.

Allí es donde Venegas explicó que el aborto es algo que está pasando actualmente, por lo que se debe atender esa realidad, y recordó que su planteamiento considera estos “programas de apoyo” para que quien decida abortar tome una decisión informada.

Ahí fue cuando Luli tomó la palabra y expuso su postura.

“Ella (Espinoza) está diciendo que no está a favor de matar un niño, seamos realistas así se dice, de matar a un niño, un niño que se está formando, que ya tiene cerebro, que ya tiene su cuerpito“, dijo Moreno.

“La verdad es que yo pienso muy parecido a ella (Espinoza), sorry pero voy a hablar en lo personal, yo adoro a los niños y en lo personal, valga la redundancia, yo estoy en contra del aborto“, agregó.

Por eso, “yo no me haría un aborto, siento que es un fetito, o sea, es un ser vivo que yo lo voy a llevar adentro”, profundizó.

Tras recibir algunas críticas por parte de los “celuvidentes” que interactúan en el programa, “Luli” explicó que esta es su opción personal y que no juzga a quienes sí se realizarían un aborto. “Yo no me haría un aborto, pero eso no implica que yo esté en desacuerdo con lo que estamos discutiendo“.