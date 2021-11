“Sinceramente, creo que no voy a volver”: Marcela Vacarezza y la posibilidad de trabajar en televisión

La esposa de Rafael Araneda sorprendió con sus nuevas declaraciones en relación a su vida laboral.

Es así como la animadora en conversaciones con El Mercurio declaró: “El clima, la onda, el poder andar en la calle a toda hora sin temor a la delincuencia, que tus hijos estén y se sientan seguros, dejar la casa sin llave durante la noche. ¡Todo es impagable!”, comenzó su relato, en relación a su actual vida en Miami.

En donde se encuentra en compañía de su familia, por compromisos laborales de Rafael Araneda, quien trabaja en Univisión conduciendo el programa “Enamorándonos”.

En lo que respecta a ella y su posible vuelta a la televisión, indicó: “Sinceramente, creo que no voy a volver… Me quedan dos años mínimo acá. Ahora, jugando, me quedo con la TV antigua, la extraño. Un programa, así como Aló Eli. Antiguo, lo sé. No tendría cabida hoy”.

Finalmente, Marcela confesó que no se siente cómoda con los programas actuales que transmite la tv chilena. Recordemos que su última aparición fue como panelista en TVN, tras una polémica salida del matinal Buenos Días a Todos.