La divertida técnica del equipo de Meganoticias para que José Luis Repenning no diga peculiar “muletilla”

Una divertida situación se vivió hoy en Meganoticias al terminar la edición , cuando sorpresivamente, su conductora Priscilla Vargas dice: “Nosotros hoy día y todos los días tenemos un desafío, porque quien no tenga una muletilla que tire la primera piedra … bueno, José Luis Repenning ha dicho hoy dos veces ‘perfecto’, y tenemos un tarrito para que cada vez que diga perfecto”.

En ese momento, entra un productor al estudio con un tarro que tenía el rostro del periodista con la palabra: “Perfecto”.

“No tenía idea que me agarraban para el chuleteo porque siempre digo ‘perfecto’ es una muletilla que he tratado de sacar y ahora me mandaron un tarrito porque aquí, por cada vez que diga ‘perfecto’ tengo que meter una luca”, comentó José Luis, mientras metía en el tarro dos mil pesos, debido a las dos veces que dijo dicha palabra.

“Así como vamos , vamos a terminar haciendo un evento en Casa Piedra”, dice entre risas Repenning. “Vas a quedar pobre”, le responde su compañera Priscilla.