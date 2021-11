“Rompía corazones”: Francisca Merino y los recuerdos de su compañero de colegio Jorge Zabaleta

En un nuevo capítulo de “Pero con Respeto”, Francisca Merino reveló grandes confesiones de su pasado como actriz.

Durante la conversación con Julio César Rodríguez, señaló: “Era desagradable el besuqueo, por eso yo les regalaba pastillas de menta a mis compañeros”. Esto, en relación a las escenas que debía grabar con sus colegas de aquella época.

Merino, quien en estos momentos aparece en pantalla a través de la recordada teleserie “Adrenalina”, continuó revelando detalles de esa etapa de su vida profesional: “Una igual tiene estómago, uno igual huele y yo soy jodida con ese tema”, agregó, haciendo alusión a los besos que eran parte de los libretos.

Al respecto, señaló que un actor (no quiso revelar el nombre) le provocaba especial repulsión. “Tenía uno que no me gustaban mucho sus aromas”.

La historia con Zabaleta

Mientras avanzaba la entrevista, la actriz recordó a su excompañero de actuación, Jorge Zabaleta, con quien además estudió en el mismo de colegio: “Ahí estaban todas enamoradas de él. Y las viejas estaban enamoradas del papá (Antonio Zabaleta). ¡Desde esos años ya rompía corazones!”, cerró la artista, entre risas.