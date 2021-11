Ángeles Araya sobre su nuevo rol de conductora de Tu día: “No me considero rostro de nada”

“Ansiosa, nerviosa, con muchas ganas, con mucha expectativa de lograr transmitir todo lo que hemos trabajado. Hemos trabajado incansablemente durante meses” Así comenzó contando en entrevista con Sillón Vip, la periodista Ángeles Araya sobre su nuevo rol de conductora en el matinal Tu día, la nueva apuesta de Canal 13 para reemplazar a “Bienvenidos”, cuya fecha de estreno sigue siendo un misterio.

Con una sonrisa nerviosa y los ojos brillantes que demostraban su emoción, nos conversó con la misma calidez con la que se ganó el cariño de la gente en su primer programa Aquí Somos Todos. “No me considero rostro de nada, cero… soy una periodista que hoy está cumpliendo un rol de conductora y hoy me toca en tu día Para mi es un honor, lo tomé con mucha humildad , lo que ha implicado que una tiene que exigirse más, trabajar más y querer hacerlo mejor”.

Su sorpresa al recibir la propuesta de conducir “Tu día”

Respecto a cómo reaccionó cuando le propusieron estar a la cabeza de este proyecto, nos confesó: “¡Casi me muero!, ¿es broma? porque yo estaba en el Aquí somos todos y estaba super bien, yo quería seguir, nos faltaron cosas por hacer, queríamos viajar, eso me lo perdí, entonces dije pucha, ¿será el momento? y si me quedo acá en el Aquí Somos Todos y me dijeron no, queremos que estés acá, que eso que se plasmó en el Aquí somos todos se pueda plasmar a este lado“.

Sobre sus fortalezas en la condudcción, nos comentó que es ser una persona común y corriente “no tengo nada diferente a ninguna persona, tengo deudas, pago dividendo, hago la cosas de la cosa, vivo con mi papá porque me ayuda a cuidar a mi hija, soy mamá soltera, he trabajado en todos los turnos que te puedas imaginar. Pelé el ajo durante años”.

¿Sus sueños por cumplir? fue muy enfática y segura en responder esta pregunta: “¡Quiero ser jurado de Viña!”, y aseguró haber hablado con mucha gente para lograrlo algún día.

