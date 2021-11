Chris Pratt causó rechazo en redes por su comentario hacia su “hermosa hija sana”

El actor Chris Pratt recibió cientos de críticas en redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, donde publicó una dedicatoria hacia su esposa Katherine Schwarzenegger.

Los cuestionamientos se desataron cuando el actor aludió a su “hermosa hija sana” en la publicación, lo que causó rechazo en la web, ya que muchos lo consideraron como una “ofensa” contra su otro hijo Jack, que tuvo con su expareja, la actriz Anna Faris, ya que el menor nació con varios problemas de salud.

“Chicos. De verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentren a alguien que los mire así!”, comenzó expresando el intérprete en su cuenta de Instagram, donde compartió una postal junto a su pareja.

“¿Saben? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero eso es amor!”, añadió Pratt, quien se llenó de críticas en la red social.

Revisa la publicación acá: