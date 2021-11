“Es un tema que nunca había querido tocar”: Mon Laferte revela que fue víctima de abuso sexual durante su infancia

La cantante nacional Mon Laferte entregó diversos detalles con respecto a su nuevo disco “1940 Carmen“, revelando incluso un complejo momento que vivió cuando era pequeña.

Según explicó la artista, cuando tenía 13 años sufrió abuso sexual de parte de una persona de 40 años. “Para mí la música siempre ha sido mi escape, mi sanación, entonces empecé a agarrar la guitarra y a inventar canciones, me propuse que mi energía en vez de estar en la ansiedad y estos miedos iba a estar más concentrada en hacer música. Y ahí fue cuando empecé a crear este disco”, sostuvo en conversación con La Tercera.

En este sentido, afirmó que su tema “crying diamond” relata este abuso del que fue víctima. “Usa vestidos de mal gusto y sueña con ser una cantante famosa, pero apenas tiene para comer”, dice la primera parte de la canción.

“Él mató la última gota de su felicidad y se llevó toda su juventud. Y eso lo hace sentir bien. Sabe que Dios lo comprende porque Dios también es hombre”, agrega el tema.

Con respecto al abuso, Laferte detalló que “este es un tema que nunca había querido tocar, que todavía me da mucho pudor pero que lo puse en la mesa. Un abuso que sufrí en mi infancia. No me habría atrevido a abordarlo yo creo si no hubiese estado en hormonas”.

“No hay ficción en este disco. En algunos discos puede que haya algo de ficción, pero realmente todo lo que escribo es lo que estoy sintiendo. Y sí, este álbum refleja mucho mi estado de ánimo y mis experiencias personales”, dijo finalmente.