El mensaje de Belén Mora tras creación de registro de deudores de pensión de alimentos

El pasado miércoles se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la cual enlistará a los que deban tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivas, o cinco discontinuas.

Quien se mostró a favor de esta iniciativa fue la actriz Belén Mora, quien a través de las redes sociales agradeció el hecho.

“Feliz por esta noticia. Agradezco profundamente a quienes la impulsaron. Poco se habla de este tipo de violencia. Violencia a los hijos, que no solo tiene una consecuencia económica, sino también psicológica”, inició señalando la comediante de La Red.

Tras esto continuó: “Peor aún cuando la indiferencia e irresponsabilidad no es solo economica sino tb afectiva. No, no es NUESTRA culpa “por elegir mal”. Como muchxs dicen. El hijodeputismo no se huele en ese momento. El tiempo no perdona, y ahora, la ley tampoco“.

Finalmente se alineó con las madres (y padres) que viven estas situaciones: “Abrazo a todas esas madres y padres que, a pesar de estas circunstancias, han hecho todo por el bien de sus hijxs, y han callado detalles para evitarles otro dolor más. Lxs hijxs crecen y entienden solxs todo“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: