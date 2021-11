De los docurealities a las mañanas del 13: ¿Quién es la mente detrás de “Tu día”?

“La televisión que a mí me gusta hacer es una televisión cercana, empática, donde el público se pueda sentir reflejado, donde sienta que tiene voz y donde se sienta escuchado”. Esas son palabras de Mariano Gallardo, el hombre que está detrás de la nueva gran apuesta de Canal 13: el programa de actualidad “Tu día”.

El espacio, que parte este lunes a las 8 de la mañana, vendrá a suceder en pantalla a “Bienvenidos” y se caracterizará por entregar información de manera útil, entretenida y cercana. Gallardo será su productor ejecutivo, quien viene de haber trabajado gran parte de su carrera haciendo telerrealidad. Ha estado así en icónicos programas por el estilo como “Cásate conmigo”, “Adopta un famoso”, “Mamá a los 15”, “Dash y Cangri”, “En su propia trampa” y recientemente “Contra viento y marea”, por nombrar sólo a algunos.

“A mí me interesa hacer una televisión que venga desde las emociones, porque yo durante más de 15 años he conectado con el público a través de la emoción y eso es lo que quiero generar ahora durante todas las mañanas”, adelanta este periodista a RadioAgricultura.cl acerca de lo que entregará diariamente en el espacio que comandarán en pantalla Ángeles Araya y Mirna Schindler.

En ese sentido, destaca que el nuevo programa de las mañanas de Canal 13, “será una mezcla de información y emoción, y siento que esa mezcla va a ser un desafío muy interesante de reflejar en pantalla”.

Mariano Gallardo tiene 39 años y está ligado al mundo de las comunicaciones desde hace 27, específicamente cuando a los 12 empezó a ser parte del emblemático programa infantil “Club de los amigos de La Red”. Ahí salía en pantalla en diversas funciones, desde animar secciones hasta actuar. De esta forma, comenzaría una carrera en los medios de comunicación, la cual luego, siendo adolescente, lo llevaría a trabajar a Radio Zero.

Más tarde estudió periodismo en la Universidad Santo Tomás e hizo su práctica en el recordado programa informativo de las mañanas de Canal 13 “En boca de todos”, donde se especializó en reportajes de investigación e historias humanas, los mismos que posteriormente lo llevarían a crear las áreas de realidad del 13 y años después en TVN. He ahí en donde realizaría docurrealities de diversos estilos y a los cuales les pondría su impronta como periodista y hombre de comunicaciones.

Hoy, ad portas de empezar a liderar el bloque matutino de la ex estación católica, cuenta que “el estar diariamente en contacto con el público durante cinco horas en vivo y en directo es desafiante, pero me gusta. Y me gusta porque siento que, de alguna manera, el haber estado tantos años en terreno y haber estado en contacto con las personas me ha permitido conocer bien al público… y desde ahí siento que puedo tener las herramientas para identificar cómo podemos conectar con los televidentes, en este caso de la mañana. El objetivo es lograr generar vínculo con la pantalla del canal”.

Acerca de cómo llegó a tomar “Tu día”, Gallardo comenta que “el bloque matinal es el de mayor cantidad de horas al aire e inicia el tren programático de un canal de televisión, entonces es un bloque muy importante, y al momento de aceptar el desafío, uno de los principales motivos que tuve para aceptar fue el nivel de aporte que puedo hacer no sólo al televidente, sino que a toda una sociedad estando cinco horas al aire, toda una mañana. Eso lo siento muy potente, muy desafiante y muy motivante, el tener la posibilidad de informar y aportar positivamente a un país entero. Siento que es mucho lo que podemos mostrar en cinco horas y la televisión que me gusta es esa, de entregar aportes y herramientas, no pasar solamente por las personas mostrando su realidad y lo que les pasa, sino que ojalá entregarles herramientas a las personas que participan de nuestro programa y también a las que nos vean”.

“Tu día” tendrá a un panel de periodistas conformado por Mauricio Jürgensen, Francesco Gazzella, Emilio Sutherland y Bernardita Cruz. Y es en torno a ellos, más las animadoras, que Mariano enfatiza que “lo rico de este programa es que vamos a tener a un grupo de periodistas que se lleva muy bien y que cada uno de ellos tiene un punto de vista súper distinto, tienen una manera diferente de ver la vida y eso, que de seguro va a representar a muchos televidentes, va a ser súper rico de ver. Es decir, un hecho de actualidad va a ser visto por distintas miradas”, a lo que añade que “este grupo de periodistas, además de entregar el contenido y contar lo que está sucediendo en el país, tendrá la misión de entregarle herramientas a nuestro público para que el contenido que vean en pantalla lo puedan aplicar en su día a día. Aquí el foco estará en las personas. Cada contenido que desarrollemos en las pantallas, la primera pregunta será en qué le afecta o en qué le sirve este contenido a nuestro público”.

Y en torno a la dinámica que tendrán las figuras de “Tu día”, su productor ejecutivo adelanta que “hay momentos en los que nos vamos a indignar, hay momentos en los que nos vamos a emocionar profundamente, hay momentos de información más dura, hay momentos de mucha risa y hay momentos muy luminosos, entonces por todas esas emociones vamos a pasar a lo largo de estas cinco horas”.

A horas de estrenar este proyecto, Mariano Gallardo sintetiza que “estoy muy contento y destaco, además, que cada uno de los integrantes de este equipo no están escogidos al azar ni tampoco hubo una imposición del canal de quedarme con integrantes del ‘Bienvenidos’. No… cada uno de los que están en mi equipo cumple con el perfil de lo que yo estaba buscando, que es una mezcla de ser buenos profesionales y buenas personas, que es como me gusta trabajar a mí. Creo que entre todos hacemos un match perfecto y, en ese sentido, hay una energía muy rica de todos y de muchas ganas de querer comenzar. Y, algo clave, entendiendo que tenemos construir, que hay que cautivar al público de a poco, este es un camino largo y el éxito jamás ha llegado de un día para otro”.