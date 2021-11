“Me parece muy violento”: Francisca García-Huidobro denunció el uso de su imagen en apoyo a la campaña del candidato José Antonio Kast

La animadora Francisca García-Huidobro denunció la utilización de su imagen en favor de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast.

A través de sus redes sociales, la comunicadora afirmó que desconocidos editaron un video donde aparece con su hijo, agregándole la frase “Vota 2, vota Kast”.

Ante esto, la exrostro de televisión criticó lo sucedido y lo denunció mediante su cuenta de Instagram. “Este video circula en TikTok, no sé con la autorización de quién, sobre todo porque incluye a un menor de edad“, comenzó expresando.

“No soy votante de Kast y me parece muy violento que usen una imagen mía y de mi hijo para promocionar una campaña que no me representa para nada“, añadió.

Junto a esto, declaró que “si alguien sabe cómo denunciar este tipo de ‘artimañas’ que me escriba, por favor”.

“Ese video se subió a Instagram, estábamos bailando con Arte Elegante (artista callejero). Nunca lo subimos a TikTok, pero de alguna forma lo pusieron ahí y lo hacen como campaña“, insistió la comunicadora.