¡Un grande! Alfredo Ureta es nominado a importante premio en las categorías de “humor” y “televisión”

Alfredo Ureta es comunicador, comediante, coach motivacional y productor de eventos. Pero a parte de todos títulos es un verdadero guerrero.

“Pese que a mi la vida me dijo ¨no te movai¨ he hecho todo lo contrario, he logrado hacerme un nombre en la televisión ,en la comedia. He trabajado en los más importantes escenarios y muchas veces la geste piensa que porque tú estas en silla de ruedas no puedes, no te valoran tus capacidades. Eso no importa, he logrado mis sueños”, asegura el multifacético profesional.

Y ahora está en un nuevo desafío, ya que está nominado en los premios “Disabilities Awards” nominado en las categorías de “Televisión” y “humor”.

Respecto a esto, Alfredo Ureta conversó con Sillón Vip, para contarnos más detalles sobre este concurso.

“La nominación al premio es algo que es un premio al esfuerzo de muchas personas discapacitadas, dentro de eso me incluyeron a mí, me parece un honor. Lo más importante es que quiero ganarlo para mostrarle a la gente que si se puede, que uno necesita de repente un pequeño estimulo ante tantos ¨NO¨ que te dicen, y ante tanta discriminación a uno le vendría bien un reconocimiento”, sostuvo.

Además, conversamos con él sobre la visión que tiene de la sociedad, con respecto a las personas con capacidades diferentes.

¿Cómo se porta nuestro país con las personas con capacidades

diferentes?

Pésimo, pésimo, porque pensemos que estamos en una fase de elecciones, pregunta cuál se ha acordado de tocar el tema de la discapacidad y la inclusión, siendo que somos el 20% de la población.

La Teletón como evento solidario

Se acerca el evento de la Teletón, ¿qué opinión te merece?

Hay dos etapas, el centro de rehabilitación fantástico. Yo me rehabilité ahí, aprendí a nadar y muchas cosas, pero el programa de televisión nefasto porque nos pone, por un tema de generar recursos, como sujetos de lástima. Sin embargo debo reconocer que eso ha ido cambiando, pero aún debe cambiar más, deben enfatizar más en las capacidades no en la discapacidad. Ojalá algún día me consideren como comunicador.

Debiera ser más participativa, porque a nosotros nos muestran solamente como unas personas que somos incapaces para que la gente se conmueva. Y cuando me di cuenta yo de esto, cuando fui candidato a concejal por Santiago y la gente me miraba y me ofrecía plata.

¿Qué opinas de la gente que la critica?

Es que si la crítica es constructiva como la que yo estoy haciendo, agradecido de la ayuda que me dan y eso esta bien, pero si la crítica es negativa, con el fin de que no se realice más, eso esta mal, porque perjudican a muchísima gente con discapacidad que no tiene otro lugar donde rehabilitarse.

Cuéntanos cómo apoyarte en el concurso

Votando en Disabilityawards.org en la categoría ¨Mejor Comediante¨, donde dice humor y donde dice televisión.

Revisa la entrevista completa: