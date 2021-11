Luis Gnecco ahora se dedica a ser chofer de Uber: “Me ha vuelto la vida”

Hace algún tiempo el actor Luis Gnecco se retiró de la pantalla chica, luego verse involucrado en una denuncia de VIF, por lo que ahora reveló que se encuentra empleándose como conductor de Uber.

Sobre esto habló con diario La Segunda. “No tengo ni una vergüenza de hacer esto, me parece un acto luminosísimo. Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida”, inició señalando.

Luego continuó: “Necesitaba generar ‘lucas’ y ha sido uno de los actos más felices de mi vida“, sumó luego, expresando positivas palabras para su experiencia tras el volante.

En la misma línea Gnecco señaló que Uber le da “esa maravillosa sensación de volver a trabajar, eso de apagar la ‘app’ a las tres de la mañana y venirme para la casa con el trabajo en el cuerpo”.

Aún así, sus palabras no estuvieron exentas de críticas: “Me quitaron la posibilidad de actuar, me quitaron parte de mí. En el auto, lo que hago es volver a ser yo“.

La denuncia por lesiones

Otro de los temas que tocó fue la denuncia de su exesposa por lesiones menos graves, presentada en julio pasado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la suspensión condicional de la causa.

Sobre esto manifestó: “Cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi expareja (…) Les causé dolor a ella y a mis hijos (…) Traicioné lealtades, traicioné todo mi círculo de afectos”.