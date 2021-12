Bárbara Rebolledo lanzará sus primeros cuentos de historia para niños: “Fue un proceso precioso”

Alejada de la televisión y dedicada a la maternidad, la periodista Bárbara Rebolledo está ad portas de lanzar un verdadero sueño: Su primera colección de cuentos de historia para niños.

Un trabajo realmente asombroso que incluye ilustración de artistas chilenos en los que pretende acercar la historia y el arte a los más pequeños del hogar con libros entretenidos a bajo costo.

Sobre esto, Sillón Vip conversó con la exconductora de televisión quien reveló detalles inéditos de este proceso.

¿Cómo nació la idea de escribir estos libros?, ¿Qué te inspiró?

Sin duda que me inspiró mi abuelo que era un amante de la historia y siempre me la contó como si fuera un cuento, por eso es que desde chica que me gustó la historia. Me apasionó también el arte porque él siempre estaba pintando, sabía mucho, fue mi mentor en el tema humanista. Cuando falleció, pensé en cómo juntar estas dos pasiones que había recibido de él y que marcaron mi infancia y mi juventud, así que de ahí nace la idea de hacer cuentos de historia.

¿De qué tratan y cómo escogiste como publico objetivo a los niños?

Siempre pensé que cada cuento fuera ilustrado por un artista nacional importante, con técnicas diversas para poder acercar la historia a los niños de la mano del arte, esa era mi idea y lo que siempre estuve buscando con este proyecto.

La colección en la etapa inicial contempla diez cuentos, ahora están sólo los dos primeros que explican cómo llegó el hombre de Asia a poblar América y luego es cómo llegó Colón a América, como para poder explicar por qué nosotros como país fuimos descubiertos por los españoles. Había que generar este contexto previo y eso es lo que buscan “Los primeros habitantes” que sería el título con el que comienzo la colección y luego “Colón el navegante”.

¿Este es uno de los motivos por los que te alejaste de la televisión?

No tiene relación, yo comencé este proyecto después de que había dejado mis ajetreados días en televisión. Fue algo que surge después, una vez que estaba en mi proceso de ser mamá.

¿Cómo viviste el proceso de escribir este libro?

Escribir los cuentos fue un proceso precioso, en donde además recibí colaboraciones súper importantes como Magdalena Merbilháa, quien es como mi gurú en el mundo de la historia y la literatura. Ella me ayudó a través de la Red Cultural a ir separando los títulos, a ver cómo en cada cuento podríamos incorporar un personaje, para que a partir de este se narrara su contexto histórico, para que desde un alguien se contara un todo.

Cuéntanos lo más lindo de tu experiencia y lo más complejo.

Lo más lindo es que son los mismos artistas los que se involucran también, que creen en el proyecto y les fascina la idea de ilustrar un cuento de algo que realmente sucedió, de algo que está documentado históricamente y hacerse parte de este relato a través de las distintas técnicas.

Yo creo que lo más complejo fue que en un principio yo no tenía la idea clara de sacar los cuentos a través de una editorial porque había estado reporteando en el mundo editorial y la verdad es que mi experiencia como mamá que compra cuentos y que compra libros es que tienen un valor muy alto y mi idea es que llegara ojalá a todos los niños, que el precio del libro no discriminara al consumidor y es por eso que me acerqué a una infinidad de empresas para pedir que me auspiciaran el proyecto y así poder pagar la impresión y sacar los cuentos a muy bajo costo, ojalá a $1.990, $2.990, no los quería regalar porque quería que le tomaran un peso, un cariño, que fuera un bien preciado y creo que eso muchas veces no sucede cuando lo regalas. Pero no me resultó, yo diría que eso fue lo más duro. Me costó que me entendieran cuál era la visión que yo tenía. De ahí llegó a Zic Zac porque tiene una propuesta de acercar el mundo lector a los niños y ellos me aseguraron llegar a el precio más bajo que era lo que yo buscaba.

¿Cómo crees que se podría potenciar la lectura en nuestro país?

Los papás tenemos un rol fundamental, porque si nosotros leemos nuestros hijos comienzan a entender que la lectura forma parte de un quehacer, si nosotros le leemos a los niños, nosotros los vamos a ir encantando. Y es importante saber leer: el tono, cómo elevo la voz cuando pasa algo entretenido, como la bajo cuando hay un misterio, todas esas cosas hacen que los niños se vayan imaginando su propio personaje en el cuento. Debemos apuntar allá como sociedad, estamos al debe en la compresión lectora a nivel general, los estudios lo dicen, no podemos dejarlo todo al colegio

Siempre ha sido cuestionado el impuesto a los libros, que hacen que los costos sean muy elevados, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Sí los libros son caros, hay muchas prioridades, los recursos son pocos en los hogares entonces se priorizan las necesidades como la alimentación, creo que ahí hay un tema pendiente.

Eliminar el impuesto al libro sin duda podría bajar precio, lo que pasa es que hay una cadena, cuando uno entra en esto comienzas a entender, está la cadena del ilustrador, la persona del papel, de la imprenta, y tal vez el ítem más caro es el de la distribución de los recursos literarios. Son muchas las cosas que se suman a la hora de considerar el costo total. Me encantaría que se terminara con el IVA al libro.