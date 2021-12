El tajante desmentido de Mariela Sotomayor a Francisca Merino: “El rumor de su despido salió de su propia boca”

Durante el capítulo del programa “Milf” emitido el lunes por la tarde, la animadora Claudia Conserva, salió a desmentir el eventual despido de la panelista Francisca Merino: “No es cierto”, fueron sus palabras, ante los rumores que circularon durante el día.

Tras esto, la periodista del espacio “Zona de Estrellas”, Mariela Sotomayor, una de las protagonistas de esta historia al ser quien lanzó la bomba noticiosa, rompió el silencio.

“Esto no es un rumor, es una verdad que salió, para colmo, de la propia boca de Francisca Merino. Yo soy una periodista que, sí es verdad, me dicen la lengua del pueblo, porque trato de mantener un humor que es una cosa que me nace, es porque soy así. Pero soy una periodista seria que recibe el respaldo de diferentes medios de comunicación por mi trabajo profesional”.

De primera fuente

Además, la comunicadora aseguró que jamás iba a dar a conocer una noticia sin contar con la primera fuente, destaquemos que Sotomayor es la directora de la sección “Sillón VIP”, de Agricultura, sitio donde se lanzó la exclusiva.

“Yo les voy a contar a ustedes lo que pasó. Tengo que ser transparente con el público que me sigue. Yo tengo una hermana, Marcela Sotomayor, ella es psicóloga y también se dedica al mundo de las energías. A ella, le presenté a la Pancha y se hicieron muy amigas”, comenzó contando la ex “Primer Plano”, dejando boquiabiertos a sus colegas del panel.

“La Pancha llamó a mi hermana por teléfono y como ella no le pudo contestar, le escribe y le cuenta que la echaron de Milf. Mi hermana me cuenta esto a mí me dice ¿sabes? pasó algo súper penca, echaron a la Pancha de Milf”.

Cariño por la Pancha

Tras enterarse de esta noticia Mariela lo lamentó mucho, por el cariño que siente por Francisca, según sus propias palabras. Y, lo cual fue confirmado por su colega Vasco Moulián.

“A mí me consta eso, porque una vez la Mariela me pidió que hiciera una columna para hacerle un cariñito a la Francisca, porque al parecer necesita ayuda”.