“¡Si vuelven a prender la luz, sería fantástico!” Cecilia Bolocco debuta en la Teletón con chascarro

La animadora debutó en esta nueva cruzada solidaria, nada menos y nada más que con un chascarro. Así es como se pudo ver en el despacho que realizó desde la Casa Matriz del Banco de Chile, donde entrevistó al gerente general, Eduardo Ebensperger.

“Estamos contentos y felices de sumarnos como siempre a esta maravillosa cruzada y en esta oportunidad me ha tocado la preciosa tarea de venir a la casa central, matriz, del Banco Chile”, comenzó señalando la ex Miss Universo.

Además, agregó: “Estamos recién comenzando, no vamos a pedir mucho. Pero estamos haciendo este llamado para que todos ustedes se sumen a esta cruzada. Yo llevo más de 30 años trabajando para Teletón. El Banco de Chile más de 43 años. Yo estoy apoyando desde hace muchos años porque confío en esta magnífica obra y, por supuesto, me he sumado siempre con mucho amor y entusiasmo y con bondad y con ganas de colaborar. Yo estoy aquí y ojalá que ustedes se movilicen y vayan al banco a hacer su depósito”, fueron las palabras de Bolocco, para incentivar a los chilenos a cooperar con esta linda campaña.

Además, la comunicadora explicó que se podía colaborar a través de las plataformas digitales, instancia en que hizo alusión a que ella era un poco lenta “con la cosa tecnológica”, ante lo cual Ebensperger respondió “no creo”.

“Yo quiero aprovechar que estamos en el centro de monitoreo mientras nos vuelven a prender la luz. ¡Sería fantástico!”, expresó Cecilia, quien un poco a oscuras acusó el detalle: se había apagado el foco de la cámara mientras hacía la nota, que sacó airosa adelante, hay que decirlo.