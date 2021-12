“Te vamos a sacar la chuch…”: Fran García-Huidobro fue amenazada por hinchas de Everton

La actriz a través de su cuenta de Instagram compartió una lamentable situación que tuvo vivir junto a su hijo, Joaquín, mientras alentaban al club Universidad Católica, en el Estadio Sausalito.

“Bueno..les quería contar que me tuve que cambiar de asiento, nunca me había pasado. Me senté y un par. No, no un par, varios pares de hinchas de Everton, me amenazaron con sacarme la chuch… cuando saliera del estadio”, contó Fran García-Huidobro en un video que compartió con sus seguidores.

Asimismo, señaló: “Además de todos los epítetos que me dijeron, que le dijeron a mi hijo. Esto es fútbol. No puede ser que yo esté muerta de susto de que me pase algo a la salida del estadio, es fútbol”, comentó algo asustada.

Un momento después, la comunicadora escribió: “¡Gracias a todos, estoy muy protegida por la hinchada de la UC! , fue la historia con un buen final.

