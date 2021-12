“Sí, yo dije ‘no me caso hasta que todos puedan’”: Fran García-Huidobro y su confesión ante la ley de Matrimonio Igualitario

¿Cuándo te casas?, le han preguntado muchísimas veces a Francisca García-Huidobro, ante lo cual respondía con una frase que acuñó para siempre: “Yo me caso el día que todos lo puedan hacer”.

Llegado el momento, tras una jornada histórica para Chile, la “Fran” acusó recibo. Fue así como a través de su cuenta de Instagram expresó lo siguiente: “Sí, yo fui la que dije hasta el cansancio ‘yo no me caso hasta que todos puedan’. El problema es que no tengo con quien casarme, entonces la idea es que todos se casen”, confesó, en un tono algo lúdico.

Para luego agregar: “Pero yo la verdad no tengo ninguna intención de casarme y estoy feliz de que en Chile por fin se reconozcan los derechos de las parejas homosexuales, lésbicas, etc. Somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, así que por alguna vez en la vida, decir de verdad viva Chile ‘matrimonio igualitario’, por fin”, cerró la actriz, que llegado el momento puso el pecho a las balas en relación a sus eternas declaraciones. Así se hace.

Revisa acá la imagen