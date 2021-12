“No tienes pechos…”: Daniela Castro reaccionó a desubicado comentario que recibió en Instagram

De manera frecuente Daniela Castro comparte registros en las redes sociales, principalmente en Instagram donde es bastante activa.

Si bien la ex “MasterChef” recibe una gran cantidad de halagos, no faltan los odiosos comentarios por parte de los cibernautas.

En este sentido recibió un desagradable mensaje, frente a lo cual reflexionó: “Me escriben que soy muy flaca, que no tengo pechugas, que muestro el poto, etc. Vístanse como quieran y disfruten la vida más allá de lo que les pueda decir alguien que no los conoce. Si fuera pechugona y usara esto tb me criticarían. Pero por algo existen diferentes tallas“.

Tras esto compartió un mensaje que le mandaron, donde la criticaban por su mala onda y su físico.

“Se te ve mal…Te ves plana, más cuando no tienes pechos, como se te ocurre sacarte una foto así y subirla…Qué vergüenza“, le escribió una mujer en la plataforma digital.

No obstante este comentario generó que Daniela Castro perdiera la paciencia y soltera: “Amo verme plana. No pretendo verme pechugona. Ridícula“.

Ante este mensaje la usuaria le respondió: “Pero te ves ridícula tú“, lo que motivó a que Castro nuevamente lanzara un mensaje.

“Me tiene podrida que me sigan para decirme pesadeces todo el día, ya sean hombres o mujeres, por algo hay tallas para diferentes tipos de cuerpo. No busco que me halaguen, solo pido respeto. Hay tallas diferentes, modelos y demás es porque somos distintas. Con amor para las/los haters”, cerró.

