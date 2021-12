Daniela Aránguiz revela el motivo de su salida de Mekano: ¡Se fue a los golpes!

Siempre hablamos de los exintegrantes de Mekano, de sus polémicas y sus amores, pero poco sabemos sobre sus salidas del programa.

Sobre esto habló Daniela Aránguiz en “Los 5 Mandamientos” quien estuvo invitada junto a su hermano, el cantante Rigeo.

“Pasó mucho rato, como un mes, y de repente una integrante llega con la polera puesta. No voy a decir quién. Yo estaba en el camarín, ella entra y le digo ‘esa polera es mía, demás que se la llevaron a vestuario’. Me dijo ‘no, esta es mía, yo me la compré’. Ahí empezó a cambiar mi tono, porque no me gusta el cinismo. Entonces voy y le digo ‘¿sabes qué? Te la regalo. Yo sé que es mía la weá, pero te la regalo. Úsala todas las veces que quieras’”, Comenzó narrando la esposa del futbolista Jorge “Mago” Valdivia.

“Voy saliendo, se saca la polera y me la tira en la cabeza por atrás. Me dice ‘¡toma tu weá!’. Entonces yo me di vuelta y le digo ‘¿qué me dijiste?’. ‘Toma tu weá…’ Me saca la madre y ahí yo le pegué una cachetada bien fuerte”.

“Entonces ella fue llorando, haciéndose la víctima y a mí me dice producción ‘nosotros te queremos mucho, pero lamentablemente lo hiciste dentro del canal y eso no está permitido. Así que te vas a tener que ir’. Y yo dije ‘me voy, ¿qué tanto?’”, narró la influencer, dejando en claro el porqué de su salida del espacio juvenil.

De lo malo siempre sale algo bueno

Pese a la mala experiencia, la vida le tenía preparado algo mejor a la arquitecta de interiores.

“Me fui y me llama la Blanquita Nieves el mismo día y me dice ‘Dani, estoy en Canal 13, supe que saliste y necesitamos a alguien para el ballet de Gigantes con Vivi. Nos vamos mañana a Viña’. Yo dije ‘voy’”, comentó.

“Y me quedé todo el verano con Gigante con Vivi. Y al final fue un favor para mí, porque crecí mucho, porque estuve en un programa muy bacán, donde todos eran más grandes y yo era la única pendeja”, agregó.

“Más encima tenía pieza sola, sin compartir con nadie, porque Canal 13 en ese tiempo se rajaba. Lo pasé súper bien. Me pagaban mucho mejor“, finalizó.