Savka Pollak alertó a seguidores tras anunciar nueva operación de su hija

La periodista Savka Pollak recientemente causó preocupación en sus seguidores tras compartir una reflexión, en donde señaló que su pequeña hija Laura deberá someterse a una nueva operación.

En este sentido la comunicadora compartió una publicación de Instagram en donde dio a conocer la compleja situación que enfrenta.

“Mi niña bella. Les voy a compartir algo doloroso pero bueno, la vida es así. El aprendizaje va en cada experiencia, aunque nos enfrente a lugares que nos hacen sentir temor. La fractura de Laurita se desplazó y habrá que operarla esta tarde”, inició señalando.

Luego continuó: “No puede creerlo, ella está muy nerviosa. Obviamente no quiere pasar lo mismo otra vez. Agradezco que Maximiliano esté acá porque realmente alivia no pasar tan sola por esto otra vez. Sé que saldrá todo bien, pero también es una prueba de fortaleza y contención importante que debo hacer”.

Por último expresó: “Esto produce mucha incertidumbre y algo de angustia que uno debe manejar para no transmitir a los chicos. Aquí ando tratando de armar un cuento bello“.

Aquí puedes revisar la publicación: