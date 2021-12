María José Quiroz habló de su conexión familiar que la llevó a estar en “Aquí se baila”

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, programa que Canal 13 empezará a emitir en enero en horario prime, reunirá a un selecto grupo de famosos que tienen grandes habilidades para el baile.

Una de ellas es María José Quiroz, actriz reconocida por su rol en “Las iluminadas” y por haber sido parte de programas como “Alfombra roja” y “Morandé con compañía”.

De esta manera, la intérprete llegará a competir mostrando sus destrezas en el mundo de la danza, acerca de lo cual da a conocer que “yo creo que la única cosa que me habría gustado ser, si no hubiera sido actriz, es bailarina”, añadiendo que “siempre me ha encantado bailar, y para mí este programa es un desafío heavy. Además, son todos bailarines, entonces no es menor a lo que me enfrento”.

En este sentido la intérprete relató que, en su familia, tenía una conexión con el baile: “Me mueve todo, de verdad que me mueve mucho el baile. Desde niña en mi familia siempre estuvo muy presente el baile, aunque nadie es bailarín. Yo, por ejemplo, de niña bailaba tango y rock and roll, cosa que no es normal en un niño, pero en mi familia sí”.

Junto a esto señala: “En mi familia siempre había mucha fiesta, mucho baile, y los niños siempre estábamos metidos ahí. De hecho, yo fui campeona nacional de tango a los 11 años, pero después no bailé nunca más… y todo se quedó en lo amateur, porque nunca lo estudié tampoco”.

Por último la ex “Morandé con Compañía” tiene la convicción de que se quedará con el primer lugar de la competencia: “Voy a ganar. Ya lo gané, lo tengo decretado. Es que me gusta tanto tanto tanto, que eso me ha llevado a darlo todo en esta competencia desde ya. Yo soy súper aplicada, soy muy matea y hasta puedo llegar con sueño o sin dormir antes de llegar sin aprenderme la coreografía. Es decir, cuando me enfoco en algo que me gusta, soy la mejor”.