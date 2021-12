Amaya Forch estrenó radical cambio de look

La actriz Amaya Forch impactó a sus seguidores con radical cambio.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió: “¡Cortar por lo sano! Hace rato que quería cortarme el pelo”, comenzó el relato de la intérprete, quien estrenó nuevo look.

Cabe destacar que la artista ahora luce el cabello muy corto, con chasquilla y un audaz peinado, tal como se puede ver en las imágenes que compartió junto a sus palabras.

Luego agregó: “Ya tenía mareado a @enriquelopezestudio que sí, que no, que no sé, es que….Y bastó que me dijera vente y partí. ¡Y estoy feliz! Ou yeah”, comentó en relación a lo que le costó tomar la decisión que finalmente la tiene muy contenta.

“Hay que puro atreverse a hacer lo que queremos y nos hace felices”, cerró Amaya.

Tras la publicación los usuarios de la red respondieron en masa, sobrepasando los 271 comentarios.

“Es que con ese rostro tan bello todo te luce, hermosa”, “te ves hermosa como siempre 👏👏👏”, “pucha es que tú te ves linda, aunque te rapes 😂😂😂”, “con esos ojos bellos te ves guapísima ❤️🔥”, “¡estupenda, como siempre! Moderna, audaz 🔥👏”, fueron parte de los mensajes de los internautas.

Revisa acá las imágenes