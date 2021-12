María Gracia Omegna reveló su preferencia para las próximas elecciones presidenciales

Faltan solo tres días para las elecciones presidenciales, que se desarrollarán el próximo domingo 19 de diciembre, donde José Antonio Kast y Gabriel Boric se enfrentarán para ser el próximo presidente de Chile.

En este sentido quien no se quiso restar a la hora de manifestar su apoyo fue la actriz María Gracia Omegna, quien a través de Instagram reveló su opción presidencial.

“Me he cuestionado si transparentar mi postura frente a las próximas elecciones. Alguien dijo que Chile está siempre al borde de la esperanza, pero a punto de derrumbarse. Me parece que estamos en tiempo de definiciones, de decisiones conscientes. Y porque hoy hay imperativos éticos comprometidos, y porque soy libre, transparento mi postura”, inició señalando la intérprete.

Tras esto continuó: “No quiero subestimar la idea que la historia se repita, no quiero banalizar el fascismo. No quiero banalizar el fascismo. Más allá de cualquier militancia o lógica partidista, este proyecto colectivo está más cercano de mis valores humanos. Independiente de las diferencias. Porque no hay una sola verdad”.

Por último dejó en clara su postura, señalando que su voto iría al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric: “Porque veo la democracia como un ejercicio participativo. Porque se muera ese viejo mundo y por darle la bienvenida al nuevo. Aunque de miedo. Vota/ vota a consciencia/ vota informado/ Yo voto. Y voto #1 porque quiero poner lo humano por delante, por eso esta vez prefiero no ser neutral. No quiero retroceder”.

Como era de esperar su publicación rápidamente generó reacciones, donde algunos cibernautas apoyaron su postura, mientras que otros la criticaron.

Aquí puedes revisar la publicación: