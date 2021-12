Naya Fácil volvió a repasar a Cecilia Bolocco: “La diva no tiene educación”

Una nueva polémica se ha gestado entre Cecilia Bolocco y Naya Fácil, luego de que esta última arremetiera contra la ex Miss Universo, catalogándola de “rasca y ordinaria”.

Ante esto Cecilia Bolocco respondió a través de un live, señalando que la tiene “sin cuidado”, pero esta réplica solo provocó que la influencer se volviera a pronunciar.

En un nuevo live la influencer señaló: “Ya, voy a hablar de ella, porque sé que habló de mí en vivo. Lo único que voy a decir y ¡no voy a hablar más del tema! Primero, sí creo que las palabras con las que yo me referí a ella no fueron las correctas, de decirle rasca y ordinaria porque esas palabras significan otra cosa, cachai. ¡La palabra correcta era mal educada!, esa era la palabra correcta“.

Luego continuó: “No es capaz de decir ni un ‘hola’ Aunque sea de lejos (…) esa era la palabra correcta, no lo que dije yo, no tenía nada que ver. Y eso fue lo que me faltó decir, de su mala educación. El hola es gratis (…) si tú trabajas con un equipo, tú ves a la gente, se dice ‘Hola’. Donde sea, chiquillos. ¡Es algo básico! Que yo, siendo joven, lo sé desde muy chica”.

Tras esto prosiguió: “Me llegaron muchos mensajes diciéndome que ella era así, en todas partes. Que prenden la cámara y es un amor”.

Finalmente sostuvo: “No me gusta la gente de la tele doble cara, de verdad. Porque hay algo que yo no tolero en la mala educación. Ustedes me ven acá y así soy en todas partes. Es más, hoy día me saludó gente en la calle y me dijo que habían estado en instancias de trabajo con ella, en no sé dónde, y que ella es así, porque cuando la gente es de un status social un poquito más bajo, no te miran, porque ella es una diva. Pero la diva no tiene educación“.