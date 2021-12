“Chiqui” Aguayo confiesa que con la pandemia se dio cuenta que no era buena dueña de casa: “No hay nada que me guste hacer”

Todos en pandemia debimos cambiar nuestras rutinas y adaptarnos a una “nueva realidad”. Y la comediante “Chiqui” Aguayo en el último capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, reveló una anecdótica situación que vivió con la pandemia.

“Yo tenía una leve intuición antes de que partiera la pandemia de que yo no era muy buena dueña de casa. No era mi mejor rol ese. Pero cuando vino la pandemia realmente quedó al descubierto que no hay nada de la casa que me guste hacer. ¡Nada!”, comenzó narrando.

“Siempre uno tenía a una persona que le ayudaba, no se notaba tanto antes de la pandemia (que no era «muy buena dueña de casa»). Uno lograba vivir y no era tan terrible. Entonces lo primero que me compré fue la aspiradora inteligente”, señaló, agregando que “No sé cómo pasé tanto tiempo de mi vida aspirando. Porque veo ahora a la ‘Esperanza’, porque todo el mundo le puso nombre, que lo hace sola y digo ‘¿cuánto tiempo perdí aspirando?’. Esa compra estuvo buena”.

Pero esa compra fue solo la primera de otras. “Después dije ‘ya, un lavavajillas’, porque nadie quería lavar los platos. Nosotros somos una familia chica igual, somos tres, pero igual se juntaban las cosas. Y me enteré que la guagua tiene que comer y había que todos los días cocinar, una cosa que a una la agobia. Todos los días cocinar. Todos los días lavar”, agregó.

“Mi marido me ayuda. De hecho, hace mucho más que yo. Pero le dije ‘mi amor, compremos un lavavajillas’. Lo convencí solamente diciéndole que ahorraríamos agua. Le dije ‘mi amor, el planeta, nuestra hija se va a quedar sin agua, ahorra mucho, dice aquí ocho litros…’ ‘Ya, comprémosla’, me dijo.

“Después llegó el momento en que todo me venía entusiasmando, porque había un robot que te hacía todo poh. Había un robot para cada cosa. Y me llama una niña que vendía robots de cocina. Le echas cosas adentro y cocina sola, señaló.