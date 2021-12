Nicolás Yunge reveló complejo escenario de salud: deberá ser hospitalizado

Nicolás Yunge hace algún tiempo que dejó en el pasado su vida en Chile y está radicado en Liverpool.

Si bien se encuentra bastante alejado del territorio nacional, aún mantiene lazo con sus seguidores en las redes sociales, preocupándolos con una reciente publicación.

Esto, luego de que el exintegrante de “Perla” se realizó una endoscopía, procedimiento en el cual le habrían encontrado un tumor.

La información fue revelada por Yunge en horas de la tarde, agradeciéndole a sus seguidores por la preocupación.

“Primero que todo agradecer desde mi corazón todos los mensajes que me han llegado, a su debido tiempo los leeré y responderé“, inició redactando.

Luego entregó detalles de esta situación: “Cuando me hicieron la endoscopía y sacaron el pólipo no sabían que era y sí, era un tumor. Hoy tuve una charla con especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar“.

Por último precisó: “No tengo ganas de grabar historias“, relatando que se arrepintió de haber compartido la suya ayer, pidiendo respeto por su momento delicado de salud.

Aquí puedes ver la historia que compartió: