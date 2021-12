“Me voy a quedar para puro hincharles las hu…”: Maldonado niega supuesta partida de Chile tras el triunfo de Boric

La ex animadora de televisión Paty Maldonado se refirió durante las últimas horas a los rumores que aseguraban que se iría de Chile luego de que Gabriel Boric surgiera cómo el Presidente electo tras la segunda vuelta presidencial.

Al respecto aseguró en una nueva edición de Las indomables que “No me fui de Chile cuando me hicieron tira un negocio, me pusieron una bomba. No me fui de Chile cuando amenazaron a mis hijos de muerte”.

“No me fui de Chile cuando amenazaron a mi familia de muerte. No me fui de Chile cuando me quedé sin trabajo, hace años atrás, y no me dejaban trabajar. ¿Me voy a ir ahora?”, añadió.

Posteriormente envió mensaje especial para todos “sus detractores”, afirmando en ese sentido que “ya les dije que me voy a quedar para puro hincharles las hue… a todos ustedes. Los voy a sacar de las casillas todos los días. Voy a vivir hasta los 100 años, y hasta los 100 los voy a hue…”.

Cabe destacar que el martes pasado la animadora ya se había referido al tema, reconociendo al magallánico por su triunfo pero advirtiendo que su opinión “sigue siendo la misma”.

“Hoy es un día especial, pero lo más importante es reconocer el triunfo de la izquierda. Ganó la izquierda en Chile. El nuevo Presidente de la República es Gabriel Boric y aquí estoy, reconociéndolo abiertamente”, señaló en la oportunidad.

“Reconozco su triunfo, señor, pero mi opinión que tengo de usted sigue siendo la misma. Yo no voy a cambiar una coma porque usted salió Presidente”, cerró Maldonado.