¡No puede ser!: Este fue el “fail” que sufrió Diana Bolocco en vivo durante la transmisión de “Mucho Gusto”

Si ustedes estaban mirando el matinal “Mucho Gusto” y eres amante de los pasteles, de seguro sufrieron viendo eta escena. Y si se lo perdieron , atentos porque van a sufrir ahora.

Todo pasó cuando el panel estaba saludando a la periodista Paulina de Allende por su cumpleaños, mientras Diana Bolocco sostenía en sus brazos una torta.

Todo iba bien, de hecho ya habían dicho “comamos torta”, cuando de repente el famoso pastel se le cae al suelo a la conductora, generando las risas de todos y la reacción de “trágame tierra” de Diana.

Y este hilarante momento fue plasmado por el conductor de dicho espacio, José Antonio Neme en su cuenta de Instagram.

“Por favor no me digan nada…. Condoro nivel Dios. Algo pasa con mi motricidad fina… algo pasa entre mi conexión mental y corporal. En fin, no tengo justificación. Te debo una torta Paulina!!! Y feliz cumpleaños”, escribió en la publicación del registro.

Revisa el momento acá: