Notera de CHV lanzó inesperada confesión amorosa que descolocó a conductores: “Se me va a pasar…”

Un llamativo hecho se dio en la mañana de este martes durante la transmisión de “Contigo en la Mañana”, luego de que la periodista Daniela Muñoz realizara un despacho desde Caleta Portales.

La situación se dio luego de que la notera entrevistara a un trabajador del lugar, quien le recordó a su expareja debido a su parecido, con quien terminó en enero del 2021.

Así, Daniela Muñoz lanzó una inesperada confesión: “Tengo que ser sincera. Como que quedé triste. Me acordé de mi ex. Estamos terminando el año. Y uno lo termina sola… tengo pena“, soltó la periodista.

Ante esto el animador Julio César Rodríguez y Karina Álvarez le preguntaron sobre esta pasada relación, lo que generó una nueva réplica.

“No me molesten ahí los jefes, porque uno sigue amando a la persona, pero no era el amor de la vida probablemente“, narró.

Ante estos dichos JC reaccionó: “Pero cómo sigo amando a la persona, ¿Está segura de lo que está diciendo? ¿Usted amaneció bien hoy día en la mañana?”.

Tras esto Muñoz rectificó sus palabras: “Lo quiero mucho, eso quise decir“, relató, señalando que el cambio de año le haría bien. “Se me va a pasar. El 31 de diciembre se me pasa“, afirmó.

Finalmente, detalló que fue ella quien le puso fin a la relación y, a pesar de los bajones, no está arrepentida.