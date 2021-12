La drástica decisión de Canal 13 tras acusaciones contra Iván Cabrera de su expareja

Durante la jornada de ayer, la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, realizó graves acusaciones contra el bailarín en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la consciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó”, dijo Muñoz en la entrevista.

“Al otro día me decía ‘te violé porque eres mi put… te amo porque eres mi put…, siempre vas a estar conmigo’, y me pegaba”, añadió.

Decisión de Canal 13

Ante las fuertes declaraciones de la expareja de Iván, Canal 13 decidió suspender la participación del bailarín en el programa “Aquí se baila… talento sobre la fama”, que será estrenado el 10 de enero del 2022.

“A raíz de las acusaciones que han aparecido en torno a Iván Cabrera, se le ha comunicado a él y ha aceptado que su participación en el programa ‘Aquí se baila… talento sobre la fama’ ha quedado suspendida”, expuso el canal a través de un comunicado, al cual tuvo acceso Agricultura.

Esto, “hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos”, complementó la señal.