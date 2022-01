Daniela Urrizola se sincera sobre el arduo trabajo tras sus viajes: “Yo no estoy en la playa tomando sol, nunca”

Cuando decimos “trabajo soñado” sin lugar a dudas lo primero que se nos viene a la cabeza es uno relacionado con viajes por el mundo.

Por eso, apenas tuvimos la oportunidad de pillarla en Chile, conversamos con Daniela Urrizola para preguntarle más detalles sobre la aventura que significa grabar “Viajando Ando”, el programa emitido por Mega.

“Yo entré a la televisión con esta meta y estoy muy contenta con mi programa de viajes, siento que llevaba mucho tiempo buscando esta oportunidad. Partimos solos (con su marido César Norambuena), nosotros no dormíamos, porque trabajamos toda la noche”, nos aseguró .

“La gente generalmente nos dice ‘Oh la pega soñada’ y sí lo es , porque cuando haces lo que te gusta siempre va a ser un sueño, y a mí, viajar ha sido siempre lo que más me gusta en la vida. Pero uno piensa en los viajes como vacaciones, todo el mundo asume que los viajes son vacaciones, pero cuando el viaje es un trabajo es súper diferente, yo no estoy en la playa tomando sol nunca, nunca voy al shoopping, tengo horarios, me levanto temprano me acuesto muy tarde”, complementó.

Respecto a la maternidad, fue clara en responder que “No queremos tener hijos”, complementando con que “no lo descartamos de raíz, pero no está dentro de nuestros planes, vivimos bien al límite y sentimos que sería una irresponsabilidad, agregando que eso “no sería justo para un niño”.

Revisa la entrevista completa: