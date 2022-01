“Me quiero morir”: Patricia Maldonado y el inconveniente que sufrió en la carretera

A través de las redes sociales la opinóloga Patricia Maldonado relató una inesperada situación cuando iba a hacer un trámite.

De acuerdo a los registros que compartió en Instagram, un accidente retrasó su viaje, enseñando los tacos que existían en la ruta.

“Ojo, hay un accidente en la ruta 68. Recién me estoy moviendo. Hay un taco de, calculo, 6 KM, si es que no es más. Hasta que lleguen las grúas, las ambulancias…”, inició señalando en la plataforma de Instagram.

Luego, en un video que compartió casi una hora después del primero, enseñó que aún seguía en el mismo lugar. “Sigo botada en la carretera. Y no nos movemos. Llena de camiones. No sé si alcanzo a firmar con esta hue… (…) Me quiero morir“, expresó.

Aquí puedes ver las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PATRICIA MALDONADO OFICIAL (@lamaldito)