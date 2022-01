Chiqui Aguayo repasó dichos de Alberto Plaza cuando la tildó de “flaite”: “No me gusta su forma de pensar”

La comediante Chiqui Aguayo fue una de las últimas invitadas al capítulo de “La Divina Comida”, programa de CHV donde repasó diversos aspectos de su vida.

Uno de estos fue el tenso round que protagonizó con el cantante Alberto Plaza en el año 2017, luego de que este último escribiera una carta a El Mercurio sobre los comediantes que participaron ese año en el Festival de Viña del Mar.

“Los flaites se han apoderado de ese espacio hasta lograr que ni los mismos organizadores sean capaces de poner límites en el juego“, fue parte de lo que expresó el músico en la oportunidad, aludiendo a las presentaciones de Aguayo y Juan Pablo López.

En este sentido en el programa el también comediante Mauricio Flores le consultó: “Chiqui, en uno de tus espectáculos más concurridos, en una de las primeras filas divisas a nada más ni nada menos que Alberto Plaza. Te das cuenta que goza con la presentación y se ríe con toda tu rutina. ¿Aprovecharías el momento para molestarlo durante la presentación? ¿O te harías la tonta y no lo pescarías?“.

Respecto a esto la expanelista manifestó: “No. Alberto Plaza es una persona que más allá de sus comentarios, que dijo que yo era flaite y esas cosas, es una persona que no me agrada nada, no me gusta su forma de pensar“.

“Lo relaciono con un Chile que es el Chile conservador, ese Chile que es bien clasista. Entonces, yo creo que lo ignoraría completamente”, cerró.