“¡Si alguien entra a asaltar mi casa voy a disparar!”: Las fuertes declaraciones de Patricia Maldonado

Patricia Maldonado a través de su programa de YouTube “Las Indomables” realizó impactantes declaraciones.

Durante el espacio conversaban acerca de una balacera que ocurrió en Viña del Mar hace unos días, cuando la artista lanzó:

“Yo tengo permiso para portar armas, dentro de mi casa sí. Las pistolas que yo tengo, tengo una que está inscrita y las otras estaban inscritas por mi padre, legal”, dijo.

En este mismo contexto, confesó que es lo que haría en el supuesto caso de que delincuentes ingresaran a su domicilio: “Lo juro por mi madre que está muerta, por mi padre que está muerto, que si alguien entra a asaltar mi casa voy a disparar sin asco”, aseguró sin pelos en la lengua y fiel al estilo que le caracteriza.

Pero eso no fue todo, además, advirtió: “¡No voy a tener el más mínimo remordimiento! Lo juro por lo más sagrado y no me arrepiento de lo que estoy diciendo”, cerró de manera tajante.