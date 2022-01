¿Se cambia de canal?: Karen Doggenweiler entregó detalles de su futuro en “Socios de la parrilla”

La animadora Karen Doggenweiler fue la nueva invitada al programa de Canal 13 “Socios de la parrilla”, espacio conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Durante el programa la periodista repasó su carrera durante el 2021, así como algunos de los desafíos profesionales para este año, donde el rumor de un posible cambio de casa televisiva fue consulta obligada.

Recordemos que hace unas semanas se habló de un posible cambio, donde Doggenweiler dejarí TVN para trasladarse a Mega, donde supuestamente conduciría “Mucho Gusto” junto a Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme.

“El problema que si Karen se va de TVN no va a hacer el Festival de Viña y yo quiero que Karen haga el Festival de Viña”, relató Saavedra.

Tras esto Doggenweiler relató: “Me encanta Mega, me encantó que promocionaron o dijeron esto de Sepu con Neme, que me caen muy bien y todo, pero no sé si querría estar en la mañana“.

Pasando este momento, el trío de animadores volvió con el tema, donde señaló que “en marzo se va a saber“, sin descartar esta posibilidad.

Tras esto Pedro Ruminot le preguntó a Karen por opciones de su compañeros de matinal, entre Sergio Lagos y José Antonio Neme, donde señaló que prefiere al segundo, ya que a Lagos lo ve más en un estelar.