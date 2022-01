“Que we… más fea”: La dura crítica de Patricia Maldonado contra el Festival de Las Condes

La ex “Mucho Gusto” Patricia Maldonado recientemente compartió una dura opinión sobre el Festival de Las Condes, el cual se realizó el pasado fin de semana, y fue emitido por Canal 13.

Así, a través de su programa online “Las Indomables”, relató que el show conducido por Sergio Lagos y Ángeles Araya no le gustó nada.

“Que we… más fea“, inició señalando la panelista, mientras que su colega Catalina Pulido relató que ella no vio el festival. “No me dieron ganas, no tuve el estómago”, explicó.

Tras esto Maldonado tomó la palabra: “Encuentro que es un festival como de los años 80′ y de una fomedad horrible, de verdad que te digo, horrible”.

“Un sábado un programa de esa envergadura con ese capital de por medio que tenga 8 puntos, perdóname que te diga, no es para nada un cuevazo. Si tú me hubieras dicho ‘fíjate que el año pasado marcamos 13 y 14 puntos y este año marcamos 17′… estamos hablando de otra cosa”, sumó luego.

Luego reflexionó: “En esta época baja el prendido, la gente no ve televisión abierta porque va a la playa, de paseo, salen, no se van a quedar viendo un programa de televisión si están de vacaciones”.

“Yo creo que la gente no quiere entender los artistas nuevos, que no se puede mezclar la política arriba del escenario. Eso tiene aburrida a la gente. No pueden seguir mezclando los escenarios porque la gente se aburrió, ¿por qué no ven la televisión abierta? por lo mismo, porque es pura política”, añadió.

Por último expresó: “Y tú vas a un festival y pones carteles… no we… Si están en ese proceso, está bien, pero abajo del escenario, arriba del escenario no, no confundamos las cosas. Ese es el problema. Yo creo que la gente se ha ido desencantando justamente por los artistas nuevos que como yo dije, son artistas oportunistas de la ocasión”.