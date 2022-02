Alison Mandel realiza reflexión sobre el uso de mascarilla

Llevamos dos años de pandemia, donde la autoridad sanitaria ha exigido el uso de mascarillas.

Hoy en día ya todos nos acostumbramos a usarlos diariamente, sin embargo, la comediante Alison Mandel quiso realizar una reflexión en sus redes sociales sobre el uso del cubrebocas y narices para prevenir el Covid-19.

“Cuánto tiempo más estaremos con mascarilla? Me he dado cuenta que me gusta usarla en algunas situaciones y creo que no la abandonaré del todo cuando esto se acabe (si es que se acaba)”, detalló Mandel en su instagram junto a una fotografía de ella con mascarilla.

“Me gusta usarla en recintos de salud, antes siempre sentía que inhalaba bichos. Me gusta en baños públicos. Me gusta cuando anda con cara de pocos amigos. También re afirmé que siempre me arreglé para mí porque sigo maquillando mi boca roja aunque nadie la vea”, agregó, recibiendo diversos comentarios sobre el tema.