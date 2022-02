Patricia Maldonado arremetió contra banda Miranda! tras polémica con grupo nacional

Una nueva polémica surgió luego de que las integrantes de la banda nacional Supernova recordaran el mal trato que sufrieron tras compartir un par de show con el grupo argentino Miranda!.

“Ser una banda invitada no quiere decir que tienen que hacer lo que quieren con nuestro show. Existe algo que se llama ‘respeto’, eso es todo. Y en esta ocasión no estuvo, y eso es lo mínimo. No los vimos nunca, son como Camilo Sesto”, fue parte de lo que expresaron las artistas.

Estas palabras generaron ruido en el mundo del espectáculo, y quien se refirió a este tema fue nada más que Patricia Maldonado, quien en su programa online de “Las Indomables” se refirió al tema.

“(Las integrantes de Supernova) tienen la peor opinión del dúo Miranda! Ella dicen que nunca los vieron, ni compartieron. Yo no puedo entender que se junten dos grupos, ya sean dúos, tríos, y no se conozcan, ni se saluden“, partió comentando.

Luego continuó: “Yo tengo una opinión respecto a cuando un artista se endiosa. Uno tiene dos posibilidades en la vida, ya sea famoso o no, artista consagrada que llene estadios o no. El día que se mueran los tienen que meter a una urna, no hay excepción ¿Usted me dice que a Camilo Sesto lo pusieron en otra cosa? No, en una urna. El día que se mueran los Miranda!, también van a ir a una urna”.

“Ahí usted no puede poner premios o diplomas, así como llegó, se va, en pelota”, sumó luego, dejando sus palabras más ácidas para cerrar: “Cuando un artista se endiosa, es que no tiene nada en la cabeza, no piensa que mañana se va a morir. Son muy pocos los artistas que quedan en el espacio, y yo creo que ustedes no van a quedar”.