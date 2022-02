Álvaro Gómez realiza sus descargos tras sufrir censura de Instagram

Varias veces hemos hablado de famosas que han realizado reclamado públicamente que Instagram le ha censurado algún contenido.

Y ahora, el Álvaro Gómez fue afectado por ese mismo motivo, y lejos de quedarse callado quiso mostrar su molestia en redes sociales luego de que Instagram le borrara una fotografía.

Mediante la misma red social, el actor publicó un video contando la situación, explicando que recientemente subió una foto donde aparecía su trasero siendo tapado por un emoji de corazón, donde no se veía nada y que fue eliminado por ser contenido erótico contenido erótico.

“Ayer subí una foto que fue censurada por Instagram, por considerar que el corazón que puse en mi poto, donde no se ve absolutamente nada, era altamente erótico y de contenido sexual”, señaló el profesional.

“Yo no sé quién estaba en ese momento filtrando el contenido de Instagram, si fue el convento de Las Carmelitas Descalzas, José Antonio Kast, el Papa, no cacho pero en realidad están súper perdidos”, expresó.

“Si tú te metes a Instagram podrás ver efectivamente contenido sexual y erótico. Puedes ver cómo se cosifican los cuerpos y a las personas, incluso se publicitan contenidos pornográficos, como los onlyfans”, agregó el actor.

“Bueno y hay fotos de hombres y mujeres que muestran mucho más de lo que yo mostré, que en realidad no mostré nada. Así que gente de Instagram, pónganse las pilas, no me jodan”, sostuvo, generando diversas reacciones en su publicación,