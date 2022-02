Pancho Saavedra reveló que tuvo una polola que fue también pareja de Cristián Riquelme

Generalmente el programa de Canal 13 “Socios por la parrilla”hace noticia por las declaraciones emitidas por sus invitados, sin embargo, esta vez llamó la atención una confesión realizada por una de sus conductores, Francisco Saavedra.

Y es que en el último capítulo emitido, en conversación con las invitadas que en esta ocasión fueron las ex Milf, Yazmín Vásquez y Renata Bravo, quienes revelaron detalles sobre su salida del programa, el conductor de “Lugares que hablan” lanzó una impactante declaración.

Esto pasó cuando Pancho Saavedra debió explicar la revelación hecha por Yazmín sobre un supuesto affaire entre el animador y Renata Bravo, Pedro Ruminot interrumpió para indicar que su compañero también tiene un gran secreto.

Nos dejó a los dos por una mujer

De ahí todo derivó a la historia de cuando Pancho, en su juventud, quería ser actor, y pololeó con una actriz que luego fue pareja de Cristián Riquelme.

“Yo quería ser actor. Fui a clases y estaba Cristián Riquelme y Cristian Arriagada que eran compañeros en el Uniacc. Estaba Mónica Carrasco de ‘Los Venegas’ y yo le pido ‘déjame entrar a la clases como oyente’”, recordó.

“Un día le digo (a Arriagada), ‘sabes que me encanta una compañera tuya’ y fíjate que me puse a pololear con ella, con esta niña… Verónica. Me puse a pololear con la Verito y después Cristián Riquelme pololeó con la Verito también”, agregó.

“Después la Verito nos dejó a los dos por una mujer. Esa fue la historia”, concluyó.