Ignacio Gutiérrez se refiere a su posible arribo a Canal 13: “Me pasa algo bastante energético”

La semana pasada les contábamos sobre el rumor que nace en “Me Late” donde sostuvieron que Ignacio Gutiérrez regresaría a las pantallas de TV para sumarse al programa social de Canal 13 “Aquí Somos Todos”.

Y en conversación de “Tu Conexión Matinal”, el programa del Canal TVR con Nacho Gutiérrez, fue consultado sobre este tema.

“¿Qué tan cierto es que Nacho Gutiérrez pronto estaría en las pantallas de Canal 13?”, le preguntaron.

“Yo tengo con la tele una relación que yo pensé que podía haber avanzado hacia la confianza, después de varias cosas que la gente sabe que me pasó y con ese programa, ‘Aquí somos todos’, me pasa algo bastante energético… Tengo un tema con la confianza, me cuesta mucho”, respondió.

Sin embargo siguió profundizando en el tema: “Si tú me preguntas un programa de servicio, me encantaría formar parte porque es lo que hago yo medio día de mi vida, todos los días me dedico a eso, creo que tiene que ver conmigo”, señaló el comunicador.

“Respecto a si lo voy a hacer o no, si me permiten seguir con mis cosas, porque hoy día vivo fuera de la tele muy tranquilo, muy feliz. Soy consultor, tengo una agencia de publicidad…”, expreso.

“Yo veo el programa, es un programa que me emociona, a los periodistas se quedan con los casos más allá si ya lo solucionaron o no. Me parece que ese ciclo es bien lindo… Si me gustaría formar parte de un programa así, yo estaría feliz de la vida”, finalizó, sin dar mayores detalles sobre si existe o no tal negociación.