Claudia Pérez realiza potente reflexión tras haber sufrido bullying

Hace unos días que el caso de Drayke Hardman, un niño estadounidense de 12 años que se quitó la vida tras sufrir de acoso escolar por más de un año, dio la vuelta al mundo y provocó que muchos rostros del mundo del espectáculo se pronunciaran al respecto.

Entre ellas, la reconocida actriz nacional Claudia Pérez, quiso compartir una potente reflexión sobre el terrible bullying que sufrió cuando niña, con el fin de generar conciencia.

“‘¡Mira esa hueona es cuadrada!’, me gritaron una vez en la calle cuando yo recién salía a lucir un polerón Fiorucci que me había regalado mi mamá después de estar pidiéndoselo durante meses y meses”, partió diciendo la profesional en su cuenta de Instagram.

“El país estaba en recesión y comprar un polerón de marca era un lujo. Nunca más me lo puse y mi mamá me retaba y se preguntaba por qué no me lo ponía si lo había deseado por taaanto tiempo, nunca le dije que un idiota había distorsionado mi imagen y yo no quería ser cuadrada y me sentía demasiado ancha, demasiado fuerte, demasiado gorda para la delicadeza que dictaba la moda Fiorucci”, agregó.

Atormentada por su apariencia

También contó que sufrió discriminación por su color de piel.”Esa no fue la primera vez, antes me decían Shaka Zulu en el colegio porque era muy negra para el promedio de mis compañeras y ser morena era sinónimo de fea, si ahora me dijeran Shaka Zulu llevaría orgullosa mi nombre, un líder carismático fundador del reino Zulú en Sudáfrica”.

Claudia narró que los comentarios sobre su cuerpo, la llevaron a tener trastornos alimenticios. “El guatona fue pan de cada día, tanto así que en segundo medio tuve trastornos alimenticios que me dejaron con anemia y me tiraron a la cama”.

“Después cuando fui actriz y ya mi cuerpo había cambiado , se enfocaron en mis ojos, según mis bullis turnios. Tanto así que tuve que ir al oftalmólogo quien me consoló diciéndome que mis ojos estaban perfectos y hermosos. Hasta el día de hoy personas ignorantes, crueles, egoístas y poco empáticas me comentan de mis ojos y me dicen frases como “para donde estas mirando” “turnia” “vizca” “Clarence” y así una gama de creatividad violenta que lo único que busca es herir en el anonimato más cobarde y bobo”, añadió.

Para terminar la actriz hizo una reflexión sobre lo difícil que fue vivir esto, cómo lo superó e hizo un llamado a no hacer más bullying.