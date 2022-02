Betsy Camino se quebró en “Aquí se Baila” tras revelar posible estafa: “Estoy completamente sola”

En un nuevo capítulo de “Aquí se Baila” de Canal 13, la modelo cubana Betsy Camino dio todo sobre la pista, bailando “Body”.

A pesar de que recibió aplausos del público, la jurado Fran García-Huidobro le preguntó a la exreina de Viña del Mar sobre su situación personal, ya que según la actriz, Camino no se veía bien.

“La noto media tristona hoy día, media bajada de ánimo ¿puede ser?“, partió comentando la jurado, lo que generó el llanto de Betsy Camino.

Tras esto la modelo reveló: “La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”, para luego precisar: “Por cosas de la vida y por exceso de trabajo, que lo agradezco muchísimo, no me pude hacer cargo de todos mis proyectos, por eso tuve que encomendar tareas”.

Luego de hacer una introducción sobre su situación, la modelo desclasificó el hecho que experimenta.

La situación que enfrenta Betsy

Así, Betsy Camino reveló que depositó su confianza “en una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte…“.

“Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, y ahora no me contesta los mensajes, no me dice nada“, sumó, señalando que el emprendimiento que ha estado montando se ha visto perjudicado con esta situación.

Así sostuvo que está “completamente sola, llegaron los muebles de mi local. En mi local estoy poniendo toda mi inversión“.

Finalmente Francisca García-Huidobro la consoló: “Nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza“.